HYUNDAI ROBOTICS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

HYUNDAI ROBOTICS hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 9889,47 KRW gegenüber 3101,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 19 601,90 Milliarden KRW gegenüber 17 496,13 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at