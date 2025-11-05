HYUNDAI ROBOTICS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

HYUNDAI ROBOTICS hat am 03.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 2210,32 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren -468,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat HYUNDAI ROBOTICS 18 224,30 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16 847,18 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at