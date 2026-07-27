Hyundai Rotem: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hyundai Rotem präsentierte in der am 24.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1697,68 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 1747,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1 606,05 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1 417,63 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at