Hyundai Rotem: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hyundai Rotem hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2043,13 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 1330,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 1 625,62 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hyundai Rotem 1 440,77 Milliarden KRW umgesetzt.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 2051,58 KRW prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1 737,31 Milliarden KRW umgesetzt wurden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7059,52 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3728,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5 839,03 Milliarden KRW – ein Plus von 33,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Hyundai Rotem 4 376,60 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 7308,71 KRW sowie einen Umsatz von 5 939,44 Milliarden KRW belaufen.

Redaktion finanzen.at