02.02.2026 06:31:29

Hyundai Rotem: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hyundai Rotem hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2043,13 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 1330,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 1 625,62 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hyundai Rotem 1 440,77 Milliarden KRW umgesetzt.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 2051,58 KRW prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1 737,31 Milliarden KRW umgesetzt wurden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7059,52 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3728,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5 839,03 Milliarden KRW – ein Plus von 33,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Hyundai Rotem 4 376,60 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 7308,71 KRW sowie einen Umsatz von 5 939,44 Milliarden KRW belaufen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:52 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
07:45 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslicher leichter -- Asiens Börsen rutschen ab
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt dürfte es zu Monatsbeginn nach abwärts gehen. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen