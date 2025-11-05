Hyundai Rotem präsentierte Quartalsergebnisse

Hyundai Rotem hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1818,65 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 954,00 KRW erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 1 619,64 Milliarden KRW gegenüber 1 093,52 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 1818,00 KRW hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1 473,43 Milliarden KRW erwartet.

