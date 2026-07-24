|
24.07.2026 07:24:09
Hyundai Rotem Q2 Earnings Decline; Shares Fall
(RTTNews) - Hyundai Rotem Co. (064350.KS), a South Korean heavy industry manufacturer, on Friday reported higher net income in the second quarter of 2026 compared with the previous year.
For the second quarter, Net income attributable to shareholders of the parent company declined to KRW 185.29 billion from KRW 201.37 billion in the previous year.
Operating income jumped to KRW 232.38 billion from KRW 224.20 billion in the prior year.
Sales increased to KRW 1.61 trillion from KRW 1.46 trillion in the previous year.
Hyundai Rotem is currently trading 4.32% lesser at KRW 159,300 on the Korean Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
An den Märkten in Fernost geht es am Freitag bergab.