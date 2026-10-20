Hyundai Rotem: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hyundai Rotem präsentierte am 19.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1618,47 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hyundai Rotem 1819,00 KRW je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1 620,70 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1 619,63 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at