HYUNDAI STEEL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HYUNDAI STEEL lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 640,71 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 130,00 KRW je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HYUNDAI STEEL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5 897,10 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 5 734,39 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at