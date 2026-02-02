02.02.2026 06:31:29

HYUNDAI STEEL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HYUNDAI STEEL hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 19,95 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -138,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,19 Prozent auf 5 489,79 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5 612,68 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

HYUNDAI STEEL hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 51,710 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -88,000 KRW je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat HYUNDAI STEEL 22 733,20 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 23 226,14 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 309,46 KRW belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 22 990,73 Milliarden KRW gerechnet.

