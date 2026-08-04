HYUNDAI STEEL präsentierte Quartalsergebnisse

HYUNDAI STEEL veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 62,95 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 257,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6 107,30 Milliarden KRW – ein Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HYUNDAI STEEL 5 945,55 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at