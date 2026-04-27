HYUNDAI STEEL: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

HYUNDAI STEEL ließ sich am 24.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HYUNDAI STEEL die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 307,24 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -419,000 KRW erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 5 739,70 Milliarden KRW gegenüber 5 563,47 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at