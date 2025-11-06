Hyundai stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hyundai hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1571,63 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Hyundai 3305,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1 889,89 Milliarden KRW – ein Plus von 4,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hyundai 1 807,01 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at