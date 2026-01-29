Hyundai Motor Aktie
WKN: 885647 / ISIN: KR7005380001
|Zahlen im Blick
|
29.01.2026 13:30:00
Hyundai verdient weniger wegen US-Zöllen - Aktie legt überraschend zu
Hinzu kommen Belastungen durch eine trägere Entwicklung der Elektromobilität in einigen Märkten. Der operative Gewinn sackte um 40 Prozent ab auf 1,7 Billionen Won (rund 1 Mrd Euro), wie Hyundai am Donnerstag in Seoul mitteilte. Dies liegt deutlich unter den Erwartungen von Analysten. Der Umsatz stieg indessen um 0,5 Prozent auf 46,8 Billionen Won.
Die Hyundai-Aktie konnte am Donnerstag in Südkorea letztlich 7,21 Prozent auf 528.000 Südkoreanische Won zulegen.
SEOUL (dpa-AFX)
