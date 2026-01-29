Hyundai Motor Aktie

Zahlen im Blick 29.01.2026 13:30:00

Hyundai verdient weniger wegen US-Zöllen - Aktie legt überraschend zu

Hyundai verdient weniger wegen US-Zöllen - Aktie legt überraschend zu

Der koreanische Autobauer Hyundai hat im vierten Quartal wegen der US-Zollpolitik im Tagesgeschäft deutlich weniger verdient.

Hinzu kommen Belastungen durch eine trägere Entwicklung der Elektromobilität in einigen Märkten. Der operative Gewinn sackte um 40 Prozent ab auf 1,7 Billionen Won (rund 1 Mrd Euro), wie Hyundai am Donnerstag in Seoul mitteilte. Dies liegt deutlich unter den Erwartungen von Analysten. Der Umsatz stieg indessen um 0,5 Prozent auf 46,8 Billionen Won.

Die Hyundai-Aktie konnte am Donnerstag in Südkorea letztlich 7,21 Prozent auf 528.000 Südkoreanische Won zulegen.

/err/nas/mis

SEOUL (dpa-AFX)

