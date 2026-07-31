Hyundai vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hyundai hat am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 3041,96 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hyundai noch ein Gewinn pro Aktie von 1284,00 KRW in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 46,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2 816,43 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 1 918,49 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at