HYUNDAI WIA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

HYUNDAI WIA hat am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

HYUNDAI WIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 600,62 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -460,000 KRW je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2 151,90 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HYUNDAI WIA einen Umsatz von 2 101,16 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at