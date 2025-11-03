|
03.11.2025 06:31:29
HYUNDAI WIA gewährte Anlegern Blick in die Bücher
HYUNDAI WIA hat am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
HYUNDAI WIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 600,62 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -460,000 KRW je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2 151,90 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HYUNDAI WIA einen Umsatz von 2 101,16 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt beginnt den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigt sich am ersten Handelstag im November freundlich. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.