HYUNDAI WIA präsentierte Quartalsergebnisse

HYUNDAI WIA lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2084,94 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1975,00 KRW erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2 089,30 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HYUNDAI WIA einen Umsatz von 1 705,03 Milliarden KRW eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6051,38 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 4520,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 8 481,60 Milliarden KRW gegenüber 8 180,89 Milliarden KRW im Vorjahr ausgewiesen.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 5687,34 KRW je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 8 488,75 Milliarden KRW taxiert.

