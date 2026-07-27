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27.07.2026 06:31:29
HYUNDAI WIA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
HYUNDAI WIA hat am 24.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 1790,47 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 478,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HYUNDAI WIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2 353,74 Milliarden KRW im Vergleich zu 2 178,56 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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