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02.11.2026 06:31:29
HYUNDAI WIA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
HYUNDAI WIA hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 478,51 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -614,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,27 Prozent auf 2 459,00 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2 151,88 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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