i-80 Gold: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

i-80 Gold hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte i-80 Gold -0,110 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 102,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 11,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at