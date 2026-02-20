|
20.02.2026 01:23:52
I-80 Gold Corp. Q4 Loss Rises
(RTTNews) - i-80 Gold Corp. (IAU.TO) released Loss for its fourth quarter of -$85.56 million
The company's earnings came in at -$85.56 million, or -$0.10 per share. This compares with -$17.73 million, or -$0.04 per share, last year.
Excluding items, i-80 Gold Corp. reported adjusted earnings of -$37.78 million or -$0.05 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 8.4% to $21.29 million from $23.23 million last year.
i-80 Gold Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$85.56 Mln. vs. -$17.73 Mln. last year. -EPS: -$0.10 vs. -$0.04 last year. -Revenue: $21.29 Mln vs. $23.23 Mln last year.
