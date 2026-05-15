i-80 Gold hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

i-80 Gold ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat i-80 Gold die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

i-80 Gold vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat i-80 Gold 52,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 272,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at