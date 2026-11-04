i-80 Gold legte Quartalsergebnis vor

i-80 Gold hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 USD gegenüber -0,050 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat i-80 Gold im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 32,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 32,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at