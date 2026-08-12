i-80 Gold: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

i-80 Gold hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,54 Prozent auf 24,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at