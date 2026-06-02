Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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02.06.2026 22:00:00
I Always Thought I Needed $1 Million to Retire. Here Is Why That Number Matters Less Than I Thought
For the earliest years of my adulthood, my big life goal was to make $1 million as soon as I could and retire shortly thereafter. The seven-figure sum was admittedly arbitrary. But it was a nice round number, and certainly enough to support the modest lifestyle I was seeking in retirement.Much has changed in the meantime, though. That number doesn't mean nearly as much as it used to, for a handful of reasons. Here are four reasons why I've since changed my ultimate financial goal.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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