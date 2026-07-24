My Social Income Aktie
WKN DE: A1JAT0 / ISIN: US62847Q2084
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24.07.2026 11:30:00
I am a 63-year-old semiretired physician. If I saved $2 million for retirement, should my Social Security become optional?
“At that point, they arguably no longer need the government’s retirement safety net.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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