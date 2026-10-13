Employers Holdings Aktie
WKN DE: A0MKCX / ISIN: US2922181043
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14.10.2026 01:04:39
'I applied for 200 jobs' - How 'spray and pray' AI job applications can backfire
Graduates are increasingly using AI to misrepresent themselves in job applications, research suggests. But some say their peer group has no choice.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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