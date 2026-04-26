Atlassian Aktie
WKN DE: A2ABYA / ISIN: GB00BZ09BD16
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26.04.2026 11:49:00
I Bought Atlassian Stock Earlier This Month After Its 87% Plunge. Here's Why.
Over the past 12 months or so, many Wall Street analysts have operated under the assumption that artificial intelligence (AI) could disrupt some of the world's most popular software products. There are two reasons why:Atlassian (NASDAQ: TEAM) is the creator of software products like Jira and Confluence, which are designed to streamline workflows by fostering collaboration among employees. Its stock has been one of the biggest losers during the software rout, hitting an all-time low of around $57 earlier this month, an 87% decline from its 2021 record high.But I treated this as a buying opportunity and scooped up a few shares for my portfolio on April 10. The stock has since bounced nicely. Here's why I think a long-term recovery is on the table.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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