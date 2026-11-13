I C D S: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

I C D S hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,240 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,1 Millionen INR – ein Plus von 34,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem I C D S 5,3 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at