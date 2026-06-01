I C D S: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

I C D S hat am 29.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,32 INR gegenüber 0,640 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 5,2 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 77,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,840 INR, nach 1,08 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 23,92 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 38,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 38,68 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at