|
01.06.2026 06:31:29
I C D S: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
I C D S hat am 29.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,32 INR gegenüber 0,640 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz lag bei 5,2 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 77,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,840 INR, nach 1,08 INR im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde auf 23,92 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 38,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 38,68 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.