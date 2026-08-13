I C D S: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

I C D S hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,06 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

I C D S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,1 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at