I C D S: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

I C D S präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

I C D S vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,24 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,500 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,3 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,3 Millionen INR in den Büchern standen.

