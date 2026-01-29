The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
29.01.2026 21:12:00
I Called Sea Limited an Attractive Stock Heading Into in 2025 -- Here's Why I Was Right and Why I Think It Will Beat the Market Again in 2026
In late 2024, I said in a short video that Sea Limited (NYSE: SE) was the best-performing stock in my portfolio that year, and it wasn't even close. In fact, Sea shares had nearly tripled over the course of the year, fueled by strong revenue growth and a rapid return to profitability.Although I didn't think the stock was as much of a bargain as it once was, I said it still looked attractively valued relative to its growth.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Market Limited Registered Shs
Analysen zu Sea Ltd (A) (spons. ADRs)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sea Ltd (A) (spons. ADRs)
|98,00
|-3,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.