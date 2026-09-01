Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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01.09.2026 16:19:47
I climbed the career ladder and got my dream job at 30 - then I hit burnout
Just after Jo Hooper landed her dream role at 30, she struggled with burnout and had to take time off work.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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