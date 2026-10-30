I CONTROLS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

I CONTROLS hat am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 95,81 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 110,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 142,42 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 8,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 155,30 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at