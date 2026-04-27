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27.04.2026 06:31:29
I CONTROLS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
I CONTROLS veröffentlichte am 24.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 260,73 KRW. Im Vorjahresviertel hatte I CONTROLS 114,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 162,55 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 148,12 Milliarden KRW.
Redaktion finanzen.at
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