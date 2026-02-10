|
I CONTROLS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
I CONTROLS veröffentlichte am 09.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 138,18 KRW, nach 516,00 KRW im Vorjahresvergleich.
Mit einem Umsatz von 158,47 Milliarden KRW, gegenüber 183,49 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,64 Prozent präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 499,02 KRW, nach 826,00 KRW im Vorjahresvergleich.
Der Jahresumsatz wurde auf 645,73 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 628,81 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
