Dow Aktie

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WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031

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25.06.2026 07:00:00

I Correctly Predicted Alphabet Would Join the Dow Jones Industrial Average in June. Here's What the Index Shake-Up Means for Investors.

Honeywell International (NASDAQ: HON) is spinning off Honeywell Aerospace on June 29 as the final phase of breaking up its conglomerate structure to accelerate growth. In May, I predicted that Honeywell's spin-off would trigger a shake-up of the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) that would open the perfect window for Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) to join the index.The prediction came true on June 23, when S&P Dow Jones Indices announced that while the streamlined Honeywell Technologies would remain in the Dow, Alphabet would replace Verizon Communications (NYSE: VZ) before the start of trading on June 29.Here's what the news means for the Dow and for Alphabet investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
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