NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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02.10.2026 13:00:00
I Correctly Predicted Nvidia Would Overtake Apple in Stock Buybacks and Dividends. Here's the Better Buy Now.
On Sept. 28, Nvidia (NASDAQ: NVDA) authorized a $150 billion increase to its share repurchase program, bringing the total to $235 billion. The new program is larger than Apple's (NASDAQ: AAPL) $100 billion additional authorization -- announced on April 30.
Nvidia is now on track to surpass Apple in buybacks and dividends, a prediction I made in mid-September. Here's what the buyback increase means for Nvidia investors, why Nvidia and Apple's investment thesis have a core similarity, and which growth stock is the better buy now.
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