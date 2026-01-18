Celsius Holdings Aktie

WKN DE: A0YH6K / ISIN: US15118V2079

18.01.2026 09:25:00

I Correctly Predicted the Rebound for Celsius Stock in 2025. Here's Why I Believe the Party Can Continue in 2026.

Shares of energy drink company Celsius Holdings (NASDAQ: CELH) jumped 74% in 2025, compared to just a 16% gain for the S&P 500. For me, it wasn't very surprising -- I fully expected the stock to rebound as it did.Celsius' growth stalled in 2024, resulting in a 52% decline in the stock that year. But on Dec. 22, 2024, I wrote: "Once the growth numbers perk back up, investors could start believing in this long-term growth story again."Well, growth did pick back up for Celsius in 2025. Through the first three quarters of the year, the company has reported 75% top-line growth. Granted, I didn't know the company would grow by this much. But I was fortunately able to see an opportunity that others missed.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Celsius Holdings Inc 54,39 1,61% Celsius Holdings Inc

