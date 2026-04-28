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28.04.2026 16:00:12

I couldn’t stop impulse buying - but these ‘buy less’ tricks helped me save hundreds

I spent a month testing anti-consumption strategies, from cash stuffing to ditching Amazon Prime, to find the ones that genuinely cut my spending• Don’t get the Filter delivered to your inbox? Sign up hereI’m pretty careful with money, I say as I trip over piles of Amazon Prime boxes. I’ve never really been the shopping type, I insist as I stare at drawers groaning with unworn Asos clothes. Look how much I care about the environment, I tell myself as I click “buy now” on yet another battery charger I bought to replace the one, two or five I’ve lost around the house somewhere.You don’t have to be a shopaholic to be drowning in stuff. All it takes is an averagely mindless approach to impulse buying, until one day your home is heaving with a personal landfill of tat. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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