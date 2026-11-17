SCREEN Holdings Aktie
ISIN: US8108971081
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17.11.2026 16:00:00
I Didn’t Expect to Like Xiaomi’s Bizarre Dual-Screen Phone So Much
Review: Xiaomi’s 18 Pro Max is a quirky Android phone that stands out from the crowd with its extra screen on the back. Shame Americans can’t have it.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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