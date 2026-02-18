Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
|
18.02.2026 02:47:12
'I do not trust them' - top streamers left concerned by Discord age checks
The platform's plan to roll out global age checks has caused concern in streaming communities.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!