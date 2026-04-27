Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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27.04.2026 06:55:34
'I don't want the children to see how worried we are': UK family finances hit by Iran war
British families tell BBC Panorama how the Iran war is affecting their monthly budgets.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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