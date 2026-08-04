Transition Aktie
WKN DE: A3EVME / ISIN: FR001400JWR8
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05.08.2026 00:10:00
'I feel like I dug my own grave': The workers caught in the AI transition
AI is reshaping the Philippines' outsourcing industry, raising questions over the future of the industry.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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