Transition Aktie

Transition für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EVME / ISIN: FR001400JWR8

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05.08.2026 00:10:00

'I feel like I dug my own grave': The workers caught in the AI transition

AI is reshaping the Philippines' outsourcing industry, raising questions over the future of the industry.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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