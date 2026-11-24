I've wanted to own shares of Nvidia (NASDAQ:NVDA) for a while. However, while the company's artificial intelligence (AI) business continued delivering extraordinary growth, its premium valuation kept me on the sidelines.

The recent sell-off finally changed that equation. I capitalized on the recent downdraft in Nvidia stock, buying five shares for $155 apiece, investing $775 in the chipmaker. Even though I'm excited about Nvidia's long-term potential, I'm not ready to increase my position just yet. Here's why I finally bought Nvidia stock and what I'd need to see before buying more.

Image source: Getty Images.

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