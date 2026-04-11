MP Materials a Aktie

MP Materials a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012

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11.04.2026 02:05:00

I Finally Pulled the Trigger on a Rare-Earth Stock (and It's Not MP Materials or USA Rare Earth)

From the attention they received after President Donald Trump issued executive orders to secure the nation's supply of critical minerals to the interest that rare-earth stocks like MP Materials (NYSE: MP) and USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) received after the government announced equity investments in them, it's clear that rare-earth stocks are having their day in the sun.While I've been bullish on rare-earth stocks for some time, I haven't been motivated to click the buy button on either MP Materials or USA Rare Earth stocks.But when this rare-earth stock became available recently, I jumped at the chance to buy it.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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