W Aktie
WKN DE: A0YJVG / ISIN: PR9292514032
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20.05.2026 18:46:00
I found my co-worker’s W-2 in a book — she makes $15,000 more than me for the same job. What should I do?
“How do you advocate for yourself without coming off whiny?”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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