I-FREEK MOBILE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

I-FREEK MOBILE hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,19 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -3,920 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat I-FREEK MOBILE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 442,3 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 555,3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,97 JPY beziffert. Im Vorjahr waren -6,150 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat I-FREEK MOBILE im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 6,94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,87 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 2,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at