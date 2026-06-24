WORLD Aktie

WORLD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001

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24.06.2026 14:01:22

I Got a Ground Level Look at How Seattle's World Cup Drone Scoreboard Lights Up the Sky

Seattle is flying a first-of-its-kind drone performance showing the scores of World Cup matches played in the city.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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