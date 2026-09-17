I Grandi Viaggi SPA post raggruppamento verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

I Grandi Viaggi SPA post raggruppamento äußerte sich am 15.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als I Grandi Viaggi SPA post raggruppamento mit 0,030 EUR je Aktie genauso viel verdiente.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat I Grandi Viaggi SPA post raggruppamento in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,7 Millionen EUR im Vergleich zu 22,1 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at